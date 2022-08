Colpo dalla Germania, Inzaghi ora può esultare

Un’indiscrezione proveniente dalla Francia potrebbe mettere fine ad una delle telenovele dell’estate: Simone Inzaghi gongola

Se da un lato l’Inter si sta cautelando per il possibile addio di Milan Skriniar puntando su Jean-Clair Todibo – vecchio pallino del Milan – un altro ex obiettivo dei cugini rossoneri potrebbe togliere dall’impaccio la società nerazzurra. Il difensore è infatti finito nelle mire di quel PSG la cui ombra continua ad aleggiare sul futuro del giocatore slovacco perno della difesa di Simone Inzaghi.

Come nel caso dell’ex difensore del Barcellona finito nel mirino di Marotta, ancora dalla Francia – nello specifico dal portale ‘10sport.com’ – arriva il rumor sull’imminente assalto di Luis Campos per un giocatore che ha ben figurato al Lipsia nella scorsa stagione. Un calciatore seguito con molto interesse dal Milan fino a qualche mese fa, ma mai acquistato per il prezzo proibitivo imposto dall’allora club proprietario del cartellino del transalpino, lo Strasburgo. La valutazione di mercato non spaventa certo il ricchissimo club parigino, che forse ha capito che Skriniar, almeno per ora, non si muove da Milano.

Skriniar pista complicata, il PSG vira su Simakan

Sebbene il PSG non abbia ancora desistito del tutto dall’idea di avere tra le proprie fila Skriniar sin da subito, l’interesse per Mohamed Simakan del Lipsia rappresenta, almeno parzialmente, una prima boccata d’ossigeno. Il club tedesco chiede 40 milioni per il suo gioiello. Una valutazione forse eccessiva per il giocatore, ma una cifra che i francesi appaiono disposti a spendere.

Se dovesse concretizzarsi il passaggio del classe 2000 in Francia, l’Inter sarebbe certa di aver scampato il pericolo di perdere il suo colosso per la stagione in corso. Altro sarebbe poi convincere l’ex Sampdoria a firmare il rinnovo del contratto in scadenza a giugno 2023. Il PSG potrebbe sempre presentarsi con un’offerta all’entoruage del calciatore a gennaio 2023, quando lo stesso potrebbe accordarsi coi parigini libero virtualmente da vincoli contrattuali coi nerazzurri.