Salernitana, colpo UFFICIALE: la formula dell’operazione

Colpo importante messo a segno dalla Salernitana che a due giorni dall’inizio del campionato rinforza le fasce: la formula dell’affare

Dopo la grande impresa dello scorso anno grazie alla quale la Salernitana è riuscita a salvarsi, quest’anno la società granata spera di vivere una stagione più tranquilla e di raggiungere la salvezza in maniera più agevole. Per farlo ovviamente c’è bisogno di una rosa importante e più competitiva.

Così a due giorni dall’esordio in campionato contro la Roma, la Salernitana mette a segno un colpo importante sulla fascia offensiva. Infatti proprio oggi il club salentino ha ufficializzato l’arrivo di Antonio Candreva in prestito con diritto di riscatto, che diventerà obbligo al concretizzarsi di alcune condizioni. Il comunicato ufficiale del club salentino spiega: “L’U.S. Salernitana comunica l’accordo con la Sampdoria per il trasferimento a titolo temporaneo con diritto di riscatto e obbligo di riscatto al verificarsi di determinate condizioni di Antonio Candreva. Il calciatore indosserà la maglia numero 87″. Dunque stesso numero di sempre per Candreva, che nella nuova avventura a Salerno sicuramente porterà con sé oltre a tanta tecnica anche un bagaglio importante di esperienza.