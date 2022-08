L’ex Barcellona al posto di Skriniar: conferme dalla Francia

Assalto dalla Francia per il gioiellino Casadei: possibile scambio per arrivare al difensore

L’Inter è in una fase di stallo per quanto riguarda il mercato in entrata, dopo un luglio caldissimo ricco di nuovi rinforzi come Lukaku, Onana, Bellanova, Asllani e Mkhytarian.

Adesso, però. l’Inter deve tenersi stretti i suoi gioielli, richiesti da diversi club europei. Uno di questi è il giovanissimo Cesare Casadei. Reduce dalla fantastica stagione nel campionato Primavera, il classe 2003 ha gli occhi puntati della Premier League, in particolare del Chelsea, ma anche del Nizza in Ligue 1. Proprio col club francese potrebbe aprirsi uno scambio interessante che coinvolge un difensore.

Inter, Casadei nello scambio con Todibo del Nizza

L’Inter non ha ancora escluso la partenza di Milan Skriniar in questa sessione estiva, ma a prescindere, dovrà rimpiazzare almeno la partenza di Ranocchia con un nuovo difensore. I nerazzurri, infatti, stanno monitorando anche il classe ’99 del Nizza Jean-Clair Todibo, come confermato da ‘footmercato.net’. Il difensore francese è entrato nella lista degli obiettivi della società nerazzurra.

Il Nizza lo valuta circa 20-25 milioni di euro e l’interesse per Casadei potrebbe portare alla concreta realizzazione di uno scambio con l’Inter. I nerazzurri hanno come priorità un rinforzo in difesa e l’ex Barcellona Todibo potrebbe rispecchiare le caratteristiche richieste da Simone Inzaghi.