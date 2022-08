Colpo last minute: l’Inter pesca in Serie A

Il calciomercato dell’Inter non si ferma ed i nerazzurri sono pronti a firmare un nuovo colpo: arriva negli ultimi giorni di agosto

La sconfitta in amichevole contro il Villarreal lascia tanto amaro in bocca all’Inter di Simone Inzaghi. Un ultimo test prima di affrontare il lecce, sabato prossimo, per l’esordio stagionale in Serie A. In tal senso, il calciomercato della società meneghina può regalare ancora non poche novità. Dopo aver visto il ritorno di Lukaku e le firme di Mkhitaryan, Bellanova, Asllani e Onana, adesso a tenere banco saranno anche le cessioni.

Quella già registrata di Vidal, mentre Sanchez è vicino a salutare la ‘Beneamata’. Un’ultima operazione per puntellare la difesa di Simone Inzaghi potrebbe però concretizzarsi proprio nelle ultime ore di mercato: ecco di chi si tratta.

Inter, ecco il pupillo di Inzaghi: arriva a fine agosto

La telenovela Skriniar sembra essersi ormai raffreddata. Lo slovacco, salvo sorprese inattese, rimarrà in nerazzurro. Ciò non vuol dire, però, che Marotta e Ausilio non abbiano in mente di regalare un nuovo innesto a Simone Inzaghi. Ed il nome caldo è proprio un pupillo dell’allenatore piacentino, esploso alla Lazio sotto la guida dell’attuale tecnico interista. Quel Francesco Acerbi ormai da tempo ai ferri corti con la tifoseria biancoceleste e che sembra destinato a partire, proprio negli ultimi giorni di mercato.

La Lazio non intende fare muro e per 5-6 milioni di euro darebbe il via libera all’ex difensore del Milan di approdare nuovamente nel capoluogo meneghino, stavolta sulla sponda nerazzurra del Naviglio. Nell’ultima stagione a Roma, agli ordini di Sarri, Acerbi ha collezionato 38 presenze complessive con la maglia della Lazio, con 4 reti e 2 assist vincenti.

Il suo futuro può chiamarsi dunque Inter: i prossimi venti giorni saranno fondamentali per l’accelerata decisiva sull’asse Roma-Milano.