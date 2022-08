Inter, Sanchez risolve il contratto: il comunicato UFFICIALE

Ufficiale: Sanchez ha rescisso il suo contratto con l’Inter, i dettagli

L’Inter è a lavoro già da tempo sul fronte uscite e dopo gli addii di Ranocchia, Vidal e Vecino, mancava quello più importante, di Alexis Sanchez.

Dopo diversi tira e molla, alla fine l’Inter ha trovato l’accordo con l’entourage del cileno per la risoluzione del contratto. Adesso è ufficiale: Sanchez firma la buonuscita e lascia l’Inter con un anno d’anticipo rispetto alla fine del suo contratto al termine di tre stagioni in cui ha collezionato 109 presenze e 20 gol, contribuendo alla vittoria dello scudetto nel 2021 e della Supercoppa Italiana del 2022 col famoso gol al 120′. Sanchez adesso è libero di trovarsi un’altra squadra, i nerazzurri, invece, si libero di un ingaggio molto pesante a bilancio e liberano spazio per l’inserimento di un nuovo attaccante.

Inter, addio Sanchez: il comunicato UFFICIALE

“FC Internazionale Milano comunica di aver trovato l’accordo per la risoluzione consensuale del contratto dell’attaccante cileno Alexis Sanchez. Il Club desidera ringraziare Alexis per le sue tre stagioni in nerazzurro culminate con la conquista di tre trofei e gli augura il meglio per il prosieguo della carriera”.