Ancelotti le prova tutte, due big per il gioiello: la risposta del Milan

Il Real Madrid non molla la presa per il gioiello rossonero: la maxi offerta di Carlo Ancelotti è sul piatto

La nuova stagione è ormai alle porte e il Real Madrid, reduce da un’annata trionfale che ha regalato al popolo merengue la 14esima Champions League della storia, parte come al solito per vincere tutto. La faraonica campagna acquisti del Barcellona però, preoccupa non poco la dirigenza madridista, che starebbe pensando ad un maxi colpo proprio sul finale delle contrattaazioni pre-inizio campionato.

In casa Real nessuno ha ancora dimenticato lo smacco e la delusione per il mancato arrivo di Kylian Mbappé. Sia in termini di perdita tecnica – il campione avrebbe reso l’attacco ancor più ‘galactico’ – sia per una presunta diminuzione del prestigio nei confronti dell’opinione pubblica. Florentino Perez sogna allora il grande colpo da 90, quello che lascerebbe di stucco tutti. Ed ha immaginato di farlo proprio a casa dei Campioni d’Italia in carica.

La maxi-offerta del Real per Rafael Leao

Come riportato dal portale catalano ‘Elnacional.cat’ – non nuovo a fornire notizie che, per quanto accertate, sembrano sempre un po’ destabilizzanti dell’ambiente merengue – Toni Kroos non intende rinnovare il suo contratto col Real Madrid. L’accordo in essere scade a giugno del 2023: ragion per cui la dirigenza madridista deve prendere in fretta una decisione se non vuole rischiare di perdere il tedesco ‘a zero’ tra qualche mese. L’occasione allora è propizia per una ‘pazza’ idea condivsa da Ancelotti e dal presidentissimo: Kroos nel pacchetto per Rafael Leao. Assieme a Marco Asensio, già in uscita dal Real e già obiettivo di vecchia data di Stefano Pioli.

Dinanzi a questo rumor, il Milan non si è scomposto più di tanto: un secco ‘no’ è la risposta che sarebbe stata fatta pervenire al club spagnolo. Il portoghese, ancora in attesa del maxi rinnovo, è considerato intoccabile da Paolo Maldini. Giova comunque registrare l’informazione secondo cui la quota per il passaggio dell’ex Lille al Real entro il 31/8/2022 è crollata a 9 rispetto ad una quotazione molto più alta che l’ipotetico trasferimento aveva fino a qualche settimana fa…