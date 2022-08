Svolta Juventus, scambio più cash per il vice Vlahovic

Prosegue la ricerca di un vice Vlahovic in casa Juventus. Ritorno di fiamma nelle ultime ore e nuova ipotesi di scambio

A due settimane esatte dall’inizio del campionato, la Juventus di Massimiliano Allegri deve fare subito i conti con defezioni importanti a centrocampo.

Il tecnico bianconero non avrà a disposizione Pogba e McKennie per le prime partite della stagione. Un’annata che, per stessa ammissione dell’allenatore, dovrà essere quella dello scudetto: “Come sempre partiamo per centrare tutti gli obiettivi. Abbiamo nuovi innesti importanti: Bremer, Di Maria, Pogba, Gatti. La società ha lavorato molto bene sul mercato, adesso tocca a noi. Abbiamo il dovere di vincere lo scudetto, soprattutto dopo una stagione in cui non abbiamo vinto nemmeno un trofeo”. Gli innesti, però, non sono ancora finiti, non solo per quanto riguarda il centrocampo. La Juventus ha infatti salutato Morata e Dybala in attacco, aggiungendo per il momento solo Angel Di Maria. Una delle priorità della dirigenza resta il vice Vlahovic.

Vice Vlahovic, nuovo tentativo per Milik

In seguito alle difficoltà nel riportare Morata a Torino, la società bianconera sta monitorando diversi profili per l’attacco. Nelle ultime ore è rispuntato anche il nome di Arek Milik, già seguito in diverse occasioni nelle scorse sessioni di calciomercato. Possibile un nuovo tentativo col Marsiglia: sul piatto potrebbe finire anche il cartellino di Luca Pellegrini (valutato circa 15 milioni di euro), più un’offerta cash di 5/10 milioni. La Juventus tiene aperta anche la pista che porta all’ex Napoli.