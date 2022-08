Il Chelsea spinge per Dumfries: nuova offerta con lo scambio

Il Chelsea di Thomas Tuchel sta spingendo per il profilo di Denzel Dumfries, esterno destro dell’Inter di Simone Inzaghi: le ultimissime notizie di calciomercato

L’Inter di Simone Inzaghi è al lavoro in sede di calciomercato per cercare di blindare e rendere completo un organico che, finora nelle amichevoli prestagionali, non ha reso come ci si aspettava.

I nerazzurri, che nella finestra dei trasferimenti, hanno chiuso diversi colpi fra i quali spicca il nome di Romelu Lukaku, devono lavorare anche alle partenze. Valentino Lazaro è approdato al Torino, mentre Andrea Pinamonti è un obiettivo dell’Atalanta di Gian Piero Gasperini. Fra i top player dell’organico nerazzurro ci sono senza dubbio Milan Skriniar e Denzel Dumfries. Il primo, in scadenza di contratto nel 2024, è un obiettivo del PSG di Luis Campos che però, almeno per il momento, non ha alzato l’offerta fino a raggiungere i 70 milioni di euro richiesti dall’Inter per la partenza.

Per Dumfries invece c’è il pressing, e forte, del Chelsea di Thomas Tuchel. I Blues, che nei mesi di giugno sono stati protagonisti proprio con l’Inter dell’operazione che ha riportato Lukaku in nerazzurro, hanno sviluppato degli ottimi uffici con la Beneamata e potrebbero provare a forzare la mano per l’esterno olandese. La valutazione che i meneghini fanno di Dumfries è di circa 50 milioni di euro, una cifra altissima, ma il Chelsea forse ha ancora un asso nella manica da giocare.

Calciomercato Inter, il Chelsea spinge per Dumfries

Il Chelsea di Thomas Tuchel vuole Denzel Dumfries e non avrebbe neanche particolari problemi ad accontentare le richieste dell’entourage del giocatore. I Blues, per arrivare alla cifra richiesta da parte dell’Inter, potrebbero mettere sul piatto il cartellino di Marcos Alonso, esterno sinistro più volte accostato alla Beneamata nelle scorse stagioni, magari coadiuvato da un conguaglio economico. L’Inter, dal canto suo, è stata molto ferma sulle sue richieste, non inferiori ai 50 milioni di euro solo cash.