Allegri ci riprova, il club fissa il prezzo: affare da 15 milioni

In casa Juve prosegue la caccia all’attaccante: i bianconeri tornano su un vecchio pallino, per il quale il club chiede almeno 15 milioni

Incastrata ormai da tempo sul nodo Alvaro Morata – lo spagnolo non è stato riscattato dall’Atletico Madrid, ma proseguono i contatti tra i due club – la Juve deve riempire la casella legata all’attaccante di scorta prima che inizi la stagione. Sul piatto resta, oltre allo spagnolo, Marko Arnautovic del Bologna e la pista Real Madrid, rappresentata da Mariano Diaz.

Nelle ultime ore è tornato in voga un nome già seguito in passato. Un attaccante che è stato anche vicino alla storica rivale., l’Inter, giusto nello scorso mercato di gennaio. Il sudamericano, non del tutto convinto del progetto di cui fa parte, potrebbe cedere alle lusinghe del club bianconero. Prima però, c’è da convincere la società che detiene il cartellino del giocatore. La differenza di vedute sul possibile affare potrebbe essere un ostacolo per la buona riuscita dello stesso.

La Juve ci riprova per Muriel: Gasperini fissa il prezzo

Per la prima volta dopo diversi anni, l’Atalanta non disputerà le Coppe europee. Una brutta botta per l’ambizione dei giocatori più in vista del cub orobico, tra i quali certamente è annoverato Luis Muriel. Il 31enne ex Udinese, Sampdoria e Fiorentina sogna di misurarsi in una realtà più grande. Sebbene non possa accampare pretese di titolarità alla Juve, il colombiano è affascinato dall’ipotesi bianconera. La dirigenza torinese vorrebbe chiudere l’affare con la Dea sulla base di un prestito con diritto di riscatto o, in alternativa, obbligo legato ad alcune condizioni.

L’Atalanta ha però idee diverse sul futuro del giocatore. Pur non considerando del tutto incedibile il talentuoso giocatore, la società bergamasca vorrebbe solo cash nell’ipotetica trattativa con la società bianconera. 15 milioni è la richieste: prendere o lasciare. Nessuno dubita, nel quartier generale della Continassa, del valore di Muriel. Casomai qualche tentennamento può essere riferito all’integrità fisica del calciatore, spesso vittima di infortuni.