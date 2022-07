Occasione dalla Spagna: super sfida tra Inter e Roma

Dalla Spagna potrebbe arriva una occasione importante per il calciomercato di Inter e Roma: i due club si sfidano per lo stesso obiettivo

La nuova stagione di Serie A sta per iniziare e i club continuano a lavorare per rinforzare. Inter e Roma diverse volte si sono sfidate per obiettivi comuni, ultimo tra questi è stato Paulo Dybala, poi sbarcato alla corte di Mourinho.

Questa volta per le due compagini italiane l’occasione potrebbe arrivare dalla Spagna per rinforzare la difesa. Il club lo scarica e lo offre Inter e Roma.

Barta messo sul mercato: il Betis lo offre a Inter e Roma

In Serie A ci si attrezza per l’inizio del campionato, che ripartirà tra due settimane. Sia Inter che Roma continuano a lavorare sul mercato per rinforzare le proprie retroguardie e dalla Spagna potrebbe arrivare la grande occasione.

Secondo quanto riportato da ‘Todofichajes.com’, il Betis Siviglia avrebbe inserito nella lista dei partenti il centrale difensivo Marc Bartra, visto il contratto in scadenza tra un anno. Il centrale ex Barcellona sarebbe stato offerto anche a Inter e Roma, che potrebbero pensarci per rinforzare le loro retroguardie. Dunque parte la sfida tra Inzaghi e Mourinho per il difensore spagnolo