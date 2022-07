Juve-Inter, duello infinito: occhio al ribaltone

Continua il duello a distanza tra Juventus e Inter per un nuovo obiettivo di calciomercato: attenzione al colpo di scena

Le due big d’Italia sono sempre molto attive sul fronte calciomercato: bianconeri e nerazzurri vorrebbero mettere a segno un colpo in difesa.

Resiste nel mirino di Juventus e Inter il difensore serbo della Fiorentina, Nikola Milenkovic, che potrebbe anche rivoluzionare la sua scelta. Il club viola vorrebbe che rinnovasse, mentre la sua valutazione si aggira intorno ai 15 milioni di euro.

I prossimi giorni potrebbero essere decisivi per conoscere il futuro del centrale serbo a disposizione di Vincenzo Italiano. Lo stesso difensore è stato messo nel mirino dalla dirigenza nerazzurra dopo aver perso Bremer, trasferitosi proprio alla Juventus.

Calciomercato Juventus, anche l’Inter pensa sempre a Milenkovic

Il suo contratto scadrà nel giugno 2023 e così Nikola Milenkovic dovrà prendere una decisione per il suo futuro: dire addio alla Fiorentina con Juventus e Inter molto interessate oppure provare ad optare per il rinnovo contrattuale sposando il progetto viola per tante altre stagioni. Tutto si deciderà nei prossimi giorni con la decisione ufficiale del centrale serbo, che continua ad allenarsi in maglia viola sotto la gestione di Vincenzo Italiano che non vorrebbe perderlo in questa sessione di calciomercato.