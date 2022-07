Morata non decolla: ritorno di fiamma per la Juventus

La Juventus deve rassegnarsi: il ritorno di Morata difficilmente si concretizzerà, ecco perchè la dirigenza sta virando verso altri obiettivi

L’operazione Morata ha troppe complicazioni. Non solo i costi, ritenuti eccessivi, ma anche perchè l’Atletico Madrid sembra più propenso a venderlo altrove dopo i continui tira e molla avvenuti a giugno.

I Colchoneros stanno cercando un nuovo attaccante in ogni caso, con anche il nome di Cristiano Ronaldo che era emerso negli ultimi giorni. Lo stesso sta facendo la Juventus, che dopo il tridente titolare ha solamente Kean disponibile (oltre all’avanzamento eventuale di Cuadrado).

Juve, niente Morata: rispunta l’ipotesi Cavani

Dopo l’investimento per Bremer e quello imminente per il centrocampo con Paredes in pole, Cherubini potrebbe voler cercare un affare low cost per l’attacco. Ecco perchè il nome di Cavani può tornare di moda.

Svincolato di lusso e ancora alla ricerca di squadra, il Matador conosce il campionato e si adatterebbe certamente ad un ruolo da comprimario come chiocchia di Vlahovic. Il vero problema è più legato alla sfera emotiva: il legame tra l’uruguayano e Napoli è indissolubile e un approdo alla Juventus rappresenterebbe uno smacco nei confronti di una tifoseria che è rimasta nel suo cuore dopo tanti anni in azzurro.