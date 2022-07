Mourinho se lo riprende: il prezzo è già fissato

Il calciomercato della Roma è pronto ad infiammarsi: nuovo colpo, c’è già il prezzo per far gioire Mourinho

Una stagione chiusa in maniera spettacolare. La Conference League si è tinta di giallorosso, Mourinho e soprattutto la Roma sono tornati a gioire anche in ambito europeo. E adesso le attenzione dei capitolini è tutta rivolta all’attuale sessione di calciomercato che, dopo Dybala, regalerà altre sorprese allo scacchiere tattico dello ‘Special One’.

In tal senso, in attesa di esordire in casa della Salernitana per la prima giornata di Serie A, spunta un obiettivo per la difesa della Roma che può avvicinarsi alla maglia giallorossa nelle prossime settimane.

Roma, difensore ‘scaricato’: cifre e dettagli

Secondo quanto viene riportato dal ‘Mirror’, il Manchester United dopo aver acquistato Lisandro Martinez dall’Ajax, è pronto a dare il via ad alcune cessioni. Una di queste può interessare la Roma che è a caccia di un nuovo difensore e potrebbe accontentare Mourinho, con una vecchia conoscenza dello ‘Special One’. Per poco meno di 12 milioni di euro, infatti, i ‘Red Devils’ possono lasciare partire Eric Bailly che è attualmente in scadenza nel 2024 (con opzione per prolungare un’ulteriore stagione).

Insieme a Laird, infatti, il centrale di origini ivoriane (accostato anche all’Inter) non rientra nei piani del Manchester United ed è per questo motivo che Mourinho, che lo ha già allenato proprio all’Old Trafford, lo rivorrebbe con sè nella Capitale.

Nell’ultima stagione Bailly ha collezionato solo 7 presenze e 487′ in campo, tra campionato e coppe, con la maglia del Manchester United.