La decisione è stata presa: torna Cristiano Ronaldo

Il futuro di Cristiano Ronaldo ad una svolta: il fuoriclasse portoghese ha preso una decisione, c’è il ritorno

Vuole la Champions Cristiano Ronaldo ed è pronto a tutto pur di giocare la prossima edizione della competizione europea per club più importante.

Lo United non è riuscito lo scorso anno a finire nelle prime quattro in Premier League ed ora il portoghese è alla ricerca di una nuova scappatoia. Via dai Red Devils, questo la missione che CR7 ha dato a Mendes, il suo potente procuratore, con una sola indicazione: il prossimo club deve giocare la Champions League.

Finora i contatti tra l’agente e le varie società interpellate non hanno portato alla svolta, anche perché lo United non è molto convinto di cedere Ronaldo senza farsi pagare il cartellino. Incassata l’indisponibilità delle big europee (Barcellona, Psg, Bayern Monaco), la pista che sembrava più percorribile era quella che portava all’Atletico Madrid. I tifosi dei Colchoneros sono però insorti ed allora tutto è diventato più difficile.

Difficile come il suo approdo al Napoli, piazza che piacerebbe al fuoriclasse portoghese. Mendes e De Laurentiis sono in buoni rapporti ma serve superare l’ostacolo ingaggio e valutare la collocazione tattica nella squadra di Spalletti dove è già presente Osimhen. Per CR7 però il momento della decisione è arrivato.

Calciomercato Napoli, Ronaldo ha scelto

Dalla Spagna trapela anche dell’ipotesi Borussia Dortmund con il club tedesco alla ricerca di un attaccante dopo lo stop di Haller. Una ipotesi che non sembra però quella scelta da Ronaldo.

Secondo quanto scrive sul proprio account Twitter Luca Momblano, infatti, CR7 avrebbe preso la sua decisione: nella stagione 2022/2023 giocherà nello Sporting CP. Un ritorno a casa quindi per il fuoriclasse lusitano che nell’anno del Mondiale sceglie di essere protagonista con la maglia del club che lo ha lanciato nel grande calcio.