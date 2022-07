Doppia beffa, ora l’Inter sa come riscattarsi: è un affare

L’Inter ha perso Bremer e rischia di veder sfumare anche Milenkovic: Marotta va oltre ed ha già il piano per riscattarsi

Un difensore per Inzaghi. E’ questa la priorità dell’Inter al momento, al netto di quel che potrà succedere sul fronte uscite. I nerazzurri devono garantire un’alternativa al terzetto titolare e Marotta sta lavorando proprio su questo.

L’amministratore delegato ha dovuto incassare la delusione Bremer che alla fine è andato alla Juventus ed ora ha in cima ai suoi pensieri Nikola Milenkovic. L’ostacolo è rappresentato ancora una volta dai bianconeri che hanno la necessità di inserire un’ulteriore pedina nel reparto arretrato di Allegri. Così se la Juventus dovesse riuscire a superare l’Inter anche sul calciatore della Fiorentina, Marotta dovrebbe virare su un altro obiettivo e l’occasione arriva dalla Premier League.

Calciomercato Inter, Marotta ha l’alternativa a Bailly

Con Milenkovic in bianconero con Bremer, l’Inter potrebbe approfittare della situazione nel pacchetto arretrato del Manchester United. Nella squadra di ten Hag sembra non esserci più spazio per Bailly, già in passato accostato ai nerazzurri.

Il difensore, chiuso anche dall’arrivo di Lisandro Martinez, è alla ricerca di una nuova avventura e potrebbe essere un’occasione per l’Inter. Come riferisce il ‘Daily Mail’, infatti, il Manchester United è pronto a cederlo per una cifra intorno ai 10 milioni di euro. Somma abbordabile che metterebbe a disposizione di Inzaghi un’alternativa per il pacchetto arretrato, cosa che attualmente – al netto degli adattamenti di D’Ambrosio e Dimarco – i rosa manca. Occorrerà attendere per capire se la pista prenderà piede, intanto l’Inter non trascura nessuna ipotesi: se dovesse sfumare Milenkovic, Marotta ha già il nome da portare in nerazzurro.