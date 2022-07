Debito monstre: ora Zhang non ha più alternative

Gravano ancora sul mondo Inter importanti problemi finanziari che stanno minando non poco il futuro del club, specie del presidente Zhang

Che l’Inter non navighi in acque serene dal punto di vista finanziario è cosa ormai nota da qualche tempo. I problemi con gli stipendi nel periodo post-Covid, la cessioni forzate di Lukaku e Hakimi per mettere delle pezze ai conti o la ricerca di investitori da parte di Zhang sono solo alcuni dei campanelli d’allarme manifestatisi negli ultimi mesi.

Anche in questa stagione sembrava che i nerazzurri fossero destinati a far partire qualche calciatore, cosa che però al momento non è avvenuta. Certo, non sono stati fatti enormi investimenti nell’immediato e alcune operazioni, come quelle legate a Dybala e Bremer, sembrano essere sfuggite di mano all’improvviso.

La questione, tuttavia, può essere più delicata. Stando a quanto riporta Franco Vanni, giornalista di Repubblica, l’Inter presenterebbe un debito di circa 700 milioni di euro, una cifra monstre che costringerà il presidente Zhang a prendere provvedimenti immediati e dolorosi.

Inter, perdite di 10 milioni al mese: il destino di Zhang

Su ‘Twitter’, Vanni si è esposto sulle perdite dell’Inter. “L’Inter brucia 10 mln al mese – scrive il giornalista-. Pesano 700 mln di debito (fra club e controllante) con pegni su diritti tv e azioni”. Numeri davvero da capogiro, che possono spiegare perchè Marotta non sia riuscito a portare a termine determinate operazioni.

Secondo lui, Zhang al momento avrebbe tre soluzioni, di cui due non facilmente percorribili. “Zhang può: vendere il club; vendere giocatori e guadagnare tempo; mettere soldi (difficile). Chi se la prende con Marotta & Co per il mercato – conclude – non sa cosa dice”.

Se un aumento di capitale pare un’ipotesi assai remota, dal punto di vista delle cessioni al momento c’è qualcosa in ballo per il solo Skriniar, quanto meno per quanto riguarda delle entrate economiche di rilievo. Lautaro sembra ben saldo al suo posto, così come altri gioielli del calibro di Bastoni, Barella o Dumfries. La situazione è in costante divenire: vedremo se si riaccenderà l’allarme cessione per l’Inter.