Inter all’assalto: ma un’altra ‘beffa’ Juve è dietro l’angolo

Nuove scintille tra Inter e Juventus dopo la vicenda Bremer, promesso sposo dei nerazzurri ma poi trasferitosi alla corte di Allegri per circa 50 milioni di euro

In casa Inter non è certo un bel momento. La beffa Bremer targata Juventus fa quasi il paio con i dubbi che regnano attorno alla figura di Gosens. Dubbi di natura fisica, con il terzino tedesco già alle prese con un affaticamento muscolare. Nulla di preoccupante a quanto pare, ma è già scattato il campanello d’allarme.

Pagato 25 milioni più bonus, di fatto ora Gosens non ha un sostituto. Perisic è andato via e lui è diventato il titolare della fascia mancina, senza avere un vero vice alle spalle anche se a sinistra Inzaghi potrebbe impiegare/adattare sia Darmian che l’ultimo arrivato Bellanova.

Se Gosens dovesse continuare a non dare grosse garanzie, pur con tutte le difficoltà del caso, Marotta e soci potrebbero tornare sul calciomercato per un nuovo laterale sinistro. In tal senso occhio al nome di Udogie, classe 2002 nativo di Verona esploso l’anno scorso con la maglia dell’Udinese.

Calciomercato Inter, obiettivo Udogie: rischio beffa bis della Juventus

L’Inter è molto interessata a Udogie e potrebbe andare all’assalto del suo cartellino offrendo 10-12 milioni di euro cash più Casadei, già finito nell’ambito dell’operazione Bremer col Torino poi non andata in porto.

La risposta dei Pozzo a questa eventuale proposta sarebbe però negativa: in primo luogo perché non c’è l’intenzione né il bisogno di cedere il 19enne già questa state; in secondo perché l’Inter vorrebbe mantenersi il controllo del cartellino di Casadei con una ‘ricompra‘ esercitabile a una cifra prefissata nel 2024. E quindi? Occhio a un’altra beffa firmata Juve, anch’essa molto interessata a Udogie. I bianconeri vorrebbero ‘prenotare’ il ragazzo per l’estate 2023, per il post Alex Sandro.