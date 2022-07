Incubo Pogba: la conferma che fa tremare la Juventus

Problemi a non finire per Paul Pogba: il centrocampista francese è alle prese con l’infortunio al ginocchio, ecco la conferma

Non finiscono i problemi in casa Juventus con l’infortunio al menisco per Paul Pogba, dopo soltanto i primi minuti con la maglia bianconera dopo il suo ritorno. Durante il test contro il Chivas, il francese ha rimediato questo problema: ora dovrà prendere una decisione se operarsi o meno.

Giorni terribili per Paul Pogba. Il suo ritorno aveva riportato tanto entusiasmo in casa Juventus, ma il bianconero subito si è dovuto fermare. Ora potrebbe saltare anche tutto il 2022 con il Mondiale in inverno a rischio: la conferma è arrivata anche dal prestigioso portale francese “L’Equipe”.

Ai microfoni di TvPlay è tornato a parlare anche Enrico Castellacci, medicina dello sport e storico medico della Nazionale, che ha rivelato: “Con la lesione si crea intorno un alone di mistero, la lesione del menisco è una banale lesione meniscale, che può colpire il menisco interno o il menisco esterno”.

Juventus, la decisione di Pogba

Successivamente ha svelato anche i tempi di recupero per quanto riguarda Pogba: “Se pensasse di fare la meniscectomia potrebbe allenarsi dopo 45 giorni senza problemi: 45-60 giorni ed è a posto”. Al momento c’è tanta ansia in casa Juventus per capire quale decisione prenderà il centrocampista francese: tutto dipenderà dalla sua scelta per l’operazione a cui vorrà optare. Momenti di paura per quanto riguarda la dirigenza bianconera, che dovrà tornare anche sul fronte calciomercato in caso di addio prolungato.