Ribaltone improvviso per la Juve: salta l’affare

L’infortunio del francese, più grave del previsto, cambia i programmi della Juve: l’esubero viene tolto dal mercato

Una tegola che sta dispiegando i suoi effetti anche sul mercato, non solo in termini di perdita tecnica per la squadra. Lo stop di Paul Pogba, che rischia di tornare a disposizione solo nel 2023,sta condizionando oltremodo i programmi della Juve. Che ora deve riflettere anche su chi tenere a centrocampo considerando la prolungata assenza del francese.

La dirigenza bianconera, che nelle ultime ore si è affacciata anche su Jordan Veretout della Roma, ha intavolato un discorso col PSG per Leandro Paredes. Le difficoltà riscontrate nel trovare un accordo presuppongono il rischio che a centrocampo possa non arrivare alcun rinforzo. Almeno per ora. Ecco che allora si ragiona sulla possibilità di iniziare la stagione con i giocatori già a disposizione in questo momento. Alcuni di quelli considerati senza mezzi termni ‘esuberi’, tornano ad essere potenzialmente utili. Le porte del mercato si chiudono, insomma.

Rabiot resta alla Juve, l’indizio social

Adrien Rabiot, uno dei giocatori in procinto di lasciare la Continassa, resterà a disposizione di Max Allegri. Per quato non certo tra i preferiti del tecnico, l’ex PSG garantisce per lo meno una qual certa duttilità nei vari ruoli di centrocampo, potendo essere schierato, all’occorrenza, sia davanti alla difesa che in supporto agli attaccanti. Il giornalista Giancarlo Padovan, attraverso un tweet, è stato molto chiaro sull’argomento.

A questo punto il discorso cambierebbe solo se dovesse arrivare uno tra Saúl Ñíguez, sempre in uscita dall’Atletico Madrid, o qualche altro colpo di pari lignanggio. La stagione è ormai alle porte, nulla può esser lasciato al caso. Il mercato di gennaio rappresenterà pi una nuova occasione per potersi sedere al tavolo delle trattative per ascoltare le offerte sul centrocampista transalpino arrivato a parametro zero nell’estate del 2019.