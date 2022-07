Il Milan trema: Ancelotti propone lo scambio in attacco

Il Milan può vedere un inatteso scambio in attacco nelle prossime settimane: Carlo Ancelotti punta il gioiello per il suo Real

L’estate del Milan può riservare ancora molte sorprese. L’immobilismo del ‘Diavolo’ non ha fino a questo regalato rinforzi di peso per il club rossonero che ha perso Kessie e Romagnoli a parametro zero. Diversi gli obiettivi di Maldini e Massara nell’attuale sessione di calciomercato, con l’asse con il Real Madrid pronto a diventare rovente.

Carlo Ancelotti ha in mente una possibile operazione con la sua ex società, nella quale è pronto ad inserire uno degli oggetti del desiderio dei dirigenti di via Aldo Rossi. Quel Marco Asensio destinato a dire addio ai ‘Blancos’, a meno di un anno dalla scadenza del contratto.

Asensio ‘tenta’ Maldini: lo scambio è clamoroso

Secondo quanto riferito da ‘Sport.fr’, il Real Madrid avrebbe in mente una serie di nomi per rinforzare l’attacco in vista della prossima stagione. Inamovibile Benzema, candidato principale alla vittoria del Pallone d’Oro, la società di Florentino Perez avrebbe in mente una suggestiva operazione di scambio con la società di via Aldo Rossi. Marco Asensio (valutato 30 milioni) piace tantissimo a Paolo Maldini e può rappresentare una possibilità per strappare al Milan nientemeno che Olivier Giroud. L’uomo dalle reti decisive nella stagione del tricolore, rappresenta l’identikit perfetto ed è insieme a Belotti, Dzeko e Cavani tra i candidati ad arricchire la batteria d’attaccanti a disposizione di Ancelotti.

Adesso, dunque, il Milan potrebbe ritrovarsi davanti alla tentazione (avendo già prelevato a zero Origi dal Liverpool) di lasciar partire il 35enne di Chambèry per rinforzarsi pesantemente sulla trequarti. Un’ipotesi strettamente legata alla pista De Ketelaere, per il quale Maldini e Massara non mollano il colpo così come il Bruges.

Se dovesse sfumare l’approdo del trequartista belga, allora l’ipotesi scambio tra Asensio e Giroud potrebbe diventare sempre più reale.