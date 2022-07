Svolta Asensio: così il Milan può esultare

Il Milan non smette di pensare a Marco Asensio per l’attacco: svolta improvvisa, adesso l’affare può vivere un’accelerata

La sconfitta contro lo ZTE in amichevole è ormai acqua passata. A venti giorni circa dall’esordio in Serie A contro l’Udinese, il Milan sta continuando a valutare i prossimi colpi di calciomercato.

Ed un nome caldo è sempre quello di Marco Asensio, ormai superato da Rodrygo nelle preferenze di Ancelotti e destinato a cambiare aria nelle prossime settimane. Secondo quanto viene riferito dal quotidiano spagnolo ‘Diariogol’, il Real Madrid e Marco Asensio si diranno addio.

Addio ‘obbligato’: il Milan si lecca i baffi

Una cessione quasi obbligata per i ‘Blancos’ che, per far spazio a nuovi innesti di assoluto peso (Serge Gnabry su tutti) devono vendere. Ed è proprio il gioiello maiorchino, in scadenza tra un anno con la società di Florentino Perez, ad avere da tempo le valigie pronte. Asensio vuole rilanciarsi, giocando con continuità in una squadra importante che gli permetta di essere tra i convocati di Luis Enrique per il prossimo Mondiale in Qatar. Ed il Milan rimane in primo piano, anche se la richiesta di 40 milioni frena al momento il possibile affare.

Tottenham e Chelsea rimangono alla finestra ma la forte necessità del Real Madrid di dover vendere Asensio per fare mercato, può portare ad un forte sconto sulla cessione del talento 26enne.

Il Milan, dunque, indipendentemente da come finirà l’affare legato a De Ketelaere, non molla Asensio. Se Perez abbasserà le pretese economiche, Maldini proverà ad approfittarne.