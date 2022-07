Bremer non è l’ultimo: “Ecco il prossimo colpo Juve”

Non solo Bremer: la Juventus va a caccia di un altro grande nome dopo l’arrivo del difensore brasiliano soffiato all’Inter

Dopo Pogba, Di Maria e Bremer, la Juventus punta a piazzare almeno un altro colpo di mercato. Operazione possibile grazie alla cessione di de Ligt al Bayern Monaco per quasi settanta milioni di euro.

Importanti novità di mercato per la Juventus, letteralmente scatenata in questa sessione estiva di trasferimenti. Novità che arrivano dal noto giornalista Graziano Campi che ai microfoni di Top Calcio 24 ha fatto il punto sulle trattative che la Juventus potrebbe portare a termine nelle prossime settimane.

Il club bianconero, dunque, punta ad altri rinforzi in virtù dell’importante cessione di de Ligt, passato al Bayern Monaco per poco meno di settanta milioni di euro. La Vecchia Signora potrebbe decidere di investire su un altro difensore centrale di spessore: in tal senso, può tornare di moda il nome di Pau Torres, mentre per la corsia destra resta vivo l’interesse per Milenkovic della Fiorentina, con Danilo che potrebbe essere spostato sulla corsia di sinistra per far spazio al serbo.

Calciomercato Juventus, le prossime mosse dei bianconeri

La Juventus resta vigile sul mercato estero, con la speranza che qualche elemento possa lasciare un top club con l’avvicinarsi delle battute conclusive della sessione estiva di trasferimenti. Del resto, il club bianconero non pensava di dover spendere tanto per Bremer che non rappresentava la priorità: la Juventus, infatti, ha provato prima a prelevare Koulibaly e Rudiger, entrambi saltati.

Secondo Graziano Campi, infine, la Juventus continuerà ad insistere per riportare a Torino l’attaccante spagnolo Alvaro Morata, anche nelle ultime battute del calciomercato estivo. Difficile, invece, vedere Zaniolo in bianconero.