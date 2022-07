Dopo Dybala ecco Wijnaldum: il punto sulla trattativa col PSG

La Roma non vuole smettere di sognare in grande e continua la trattativa con il PSG per portare nella capitale Wijnaldum: si va a oltranza

Il futuro della Roma si sta costruendo passo dopo passo, ma soprattutto colpo dopo colpo. L’arrivo di Paulo Dybala ha infiammato i tifosi giallorossi, che ieri sera si sono radunati in 10 mila per accogliere la ‘Joya’ nella capitale e far sentire il loro entusiasmo. Adesso però la squadra capitolina non vuole fermarsi qui e punta a regalare a Mourinho un altro gioiello.

L’obiettivo numero per il centrocampo è Georginio Wijnaldum, centrocampista che dopo un anno al PSG vorrebbe cambiare aria per tornare protagonista. Con il club parigino manca ancora l’accordo ma la trattativa va avanti ad oltranza.

Calciomercato Roma, pressing per Wijnaldum: trattativa ad oltranza

Tiago Pinto e la presidenza Friedkin vogliono costruire una Roma bella e vincente, e sicuramente il calciomercato estivo ce lo sta dimostrando. Dopo aver portato nella capitale Paulo Dybala tra l’entusiasmo del popolo romanista, il prossimo colpo potrebbe essere Georginio Wijnaldum.

Per l’olandese, secondo quanto riportato da ‘Sky Sport’, il PSG avrebbe aperto al prestito del giocatore. Dal suo canto Wijnaldum avrebbe già da tempo accettato la destinazione, come anche i social testimoniano con i like. Il problema al momento rimane l’ingaggio, poiché il club francese vorrebbe che la Roma lo paghi per intero mentre i giallorossi vorrebbero pagarne solo il 50%. La trattativa prosegue ad oltranza e si cerca l’accordo.