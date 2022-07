Juventus, infortunio Pogba: la decisione del club bianconero

Per Paul Pogba il ritorno sul campo con la Juventus non è stato fortunato visto l’infortunio rimediato: decisione presa sull’operazione

Dopo sei anni Paul Pogba è finalmente tornato a vestire la maglia della Juventus. L’accoglienza a Torino è stata ovviamente speciale per il centrocampista francese, che ha ritrovato i tifosi bianconeri fuori dal J Medical. La partenza per la tournee americana però per Pogba non è stata fortunata.

Il centrocampista dopo l’amichevole contro il Guadalajara ha rimediato la lesione del menisco del ginocchio destro e rischia di saltare due mesi. La decisione della Juventus sulla possibile operazione del francese è stata presa.

Juventus, Pogba torna in Italia: la decisione sull’operazione verrà presa qui

Di certo non l’inizio che tutti si aspettavano per Paul Pogba con la maglia della Juventus. Il francese infatti dopo la prima amichevole nella tournee estiva ha rimediato una lesione del menisco del ginocchio destro. Adesso il centrocampista farà ritorno in Italia per svolgere ulteriori esami e solo dopo l’esito di questi si deciderà se procedere con l’operazione o meno. Da quello poi dipenderanno anche i tempi di recupero.