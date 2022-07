Ecco il bomber per Allegri: Rabiot nell’affare

Il calciomercato della Juventus è tutt’altro che esaurito: il club bianconero punta un nuovo bomber, può arrivare grazie a Rabiot

Tra le regine del calciomercato estivo vi è certamente la Juventus di Massimiliano Allegri. Il ritorno di Pogba, l’approdo di profili di grande spessore come Di Maria e Bremer hanno sopperito ad alcune mancanze e ad altrettante partenze già digerite nelle scorse settimane.

Adesso, però, la ‘Vecchia Signora’ non vuole fermarsi e guarda con grande interesse al prossimo grande obiettivo. Serve un attaccante che affianchi e, all’occorrenza, rimpiazzi Dusan Vlahovic: una vecchia idea, dalla Premier League, torna fortemente di moda.

Juve, scambio e colpaccio dalla Premier League

Non è un mistero che in queste settimane la priorità della Juventus sia rinforzare un attacco che ha sì guadagnato Di Maria ma ha perso sia Dybala che soprattutto Morata. Ed è nel ruolo di centravanti che Allegri ha espressamente richiesto un nome di primissimo livello. Spunta, dopo vari accostamenti in passato, il profilo di Roberto Firmino, ormai non più titolarissimo nel Liverpool di Jurgen Klopp e destinato, apparentemente, a cambiare aria. Il centravanti brasiliano, 30 anni ed in scadenza l’anno prossimo con i ‘Reds’, non è incedibile per Klopp e per il quale potrebbero bastare 20 milioni.

Il Liverpool può aprire all’addio a patto che, come anticipato, venga inserito un profilo che piace tanto all’allenatore tedesco. Quell’Adrien Rabiot che, tra prestazioni altalenanti, nell’ultimo anno ha comunque giocato tantissimo agli ordini di Allegri (45 apparizioni e 2 assist all’attivo). Adesso il francese, in scadenza come Firmino il prossimo 30 giugno, può dire addio: la valutazione che la Juve fa dell’ex PSG è di circa 15-18 milioni di euro.

Situazione dunque in divenire ma lo scambio sull’asse Torino-Liverpool può diventare più concreto con il passare delle settimane: con Rabiot alla corte di Klopp, la Juventus può davvero sperare nel colpo Firmino.