Ossessione Champions, la mossa di Ronaldo: contatto in Serie A

Ancora futuro incerto per Cristiano Ronaldo: ieri c’è stato un confronto con la dirigenza del Manchester United, suggestione in Italia

Il campione portoghese, che si è allenato a casa in queste settimane, dovrà prendere una decisione in vista del suo futuro. Il suo obiettivo è quello di giocare la Champions League guardandosi così intorno.

Nella giornata di ieri c’è stato un incontro con la dirigenza del Manchester United insieme al suo noto agente Jorge Mendes. Lo stesso Cristiano Ronaldo ha espresso la sua volontà di andare via dai Red Devils per essere protagonista ancora in Champions League e non vuole perdere così tempo. Nonostante i 38 anni, non vuole perdere un anno giocando in Europa League: la sua ambizione è sempre quella di stare ai massimi livelli.

Il campione portoghese potrebbe così pensare di andare via per collezionare nuovi successi lontano da Manchester. Ora il suo futuro è sempre incerto e in poco tempo dovrà arrivare la decisione definitiva.

Calciomercato, Cristiano Ronaldo idea in Italia

Come svelato dal portale calciomercato.it la sua ambizione è quella di prendere il posto di Robert Lewandowski al Bayern Monaco. Il portoghese, tramite il suo agente Jorge Mendes, è stato proposto al Napoli di De Laurentiis. La voglia di giocare la Champions League è davvero tanta per essere così protagonista in vista della prossima stagione. Al momento si trattano di idee suggestive, ma i contatti veri e propri non ci sono stati assolutamente. Il suo nome è stato anche quotato al Como in Serie B da Sisal: un’altra suggestione da urlo con una proprietà davvero ricca.