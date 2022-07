Simeone lo scarica, ora diventa un’occasione per la Juventus

La Juventus non si ferma: il club bianconero è sempre molto attivo sul fronte calciomercato. Occasione dalla Spagna

Simeone potrebbe dire addio al top player visto che non farebbe più parte dei suoi piani: è stato offerto anche alla Juventus per rinforzare il centrocampo bianconero.

Come svelato dal portale La Cadena SER, l’Atletico di Madrid dovrà pensare al futuro di Saul Niguez visto che non rientra nei piani tecnici di Diego Pablo Simeone per la prossima stagione: la Juventus potrebbe essere una possibile destinazione.

Lo spagnolo è stato offerto ai bianconeri anche visto l’infortunio del francese Paul Pogba, che dovrà stare fermo per un paio di mesi dopo il problema al menisco. Dopo una stagione in prestito al Chelsea, è tornato subito in Spagna dopo che ha collezionato pochi minuti sotto la gestione di Thomas Tuchel. Ora Simeone vorrebbe liberare il suo posto il prima possibile dando spazio alla rosa.

Calciomercato, Saul come alternativa a centrocampo

La Juventus è sempre interessata ai migliori giocatori in circolazione per rinforzare il centrocampo. Il club bianconero è al lavoro per assicurarsi i top player d’Europa, ma lo stesso Saul non sarebbe intenzionato ad andare via da Madrid. Una situazione ingarbugliata da risolvere il prima possibile per liberare spazio all’interno della rosa di Simeone. Idee suggestive per arrivare così ad accontentare ancora una volta Massimiliano Allegri, che vuole dimenticare l’ultima stagione appena terminata.