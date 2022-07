Blitz in casa Inter: il Barcellona ci prova con cash e scambio

Dopo Raphinha e Lewandowski, il Barcellona vuole rinforzare anche la difesa. Tentativo per uno dei big dell’Inter di Simone Inzaghi. Ecco tutti i dettagli

Nonostante i tanti debiti, il Barcellona è stato fin qui uno sei grandi protagonisti di questo calciomercato estivo. Gli ultimi colpi sono straordinari, Raphina e in particolare Robert Lewandowski arrivato per 50 milioni dopo un lungo tira e molla col Bayern. Ora l’obiettivo dei blaugrana è sistemare la difesa.

Per la zona centrale del reparto arretrato, il Barcellona è al lavoro sulla pista rappresentata da Kounde del Siviglia. Operazione da circa 60 milioni, con il Chelsea che rischia la seconda sconfitta dopo Raphinha. Poi focus sulle corsie esterne, a sinistra urge una valida alternativa a Jordi Alba mentre a destra l’obiettivo è – se possibile – un titolare. Tra i nomi che si fanno c’è anche quello di Dumfries, non incedibile per l’Inter come in realtà non lo sono tutti i calciatori della rosa di Inzaghi.

Se davvero Skriniar restasse, ecco che proprio l’olandese ex Psv diventerebbe l’indiziato numero uno alla partenza per le note esigenze di cassa. Barca chiamato a sfidare il Manchester United e, ancora una volta, il Chelsea per il terzino pagato dai nerazzurri 15 milioni di euro nell’agosto di un anno fa. Cash e scambio, i catalani potrebbero provare questa strada per strappare Dumfries alla società targata Suning.

Calciomercato Inter, Dest e soldi per Dumfries

Nel dettaglio, il club presieduto da Laporta potrebbe offrire 15 milioni di euro più il cartellino del terzino destro statunitense Dest, la cui valutazione si attesta sui 20 milioni. Il ventunenne potrebbe avere la stima della dirigenza interista, tuttavia è da escludere che possa venir accettata una proposta simile. Per il sì dell’Inter alla cessione di Dumfries, uno dei punti fermi della formazione di Inzaghi, occorrerebbe una offerta da almeno 40 milioni cash.