Scelto il post-Morata: la Juve offre 25 milioni

La Juventus è al lavoro per definire la posizione vacante lasciata da Morata rientrato a Madrid, c’è un’importante partenza all’orizzonte

Alvaro Morata ha ben servito la Juventus in ogni circostanza utile, al meglio delle proprie possibilità. Avrebbe potuto fare qualcosa in più in diverse altre occasioni, ma le analisi a posteriori lasciano il tempo che trovano. Come previsto dal contratto, da un paio di giorni ha fatto rientro all’Atletico Madrid, proprietaria del cartellino.

Il club bianconero, nel complesso, se l’è cavata con l’acqua alla gola nella passata stagione e deve puntare a fare meglio nella prossima. Un altro punto di partenza oltre al ritorno di Pogba e al vicinissimo Di Maria potrebbe essere proprio un nuovo centravanti che possa fare le veci dell’ormai ex spagnolo, dando un’enorme dose di qualità in aggiunta. È il caso di Roberto Firmino, un fantasista dai piedi fatati sul quale la Juventus ha messo gli occhi da tempo ma non ha mai avuto modo di fare il passo avanti decisivo. Stando a quanto riportato dall’esperto di mercato Konur, la dirigenza sarebbe adesso pronta a fare quel passo per 25 milioni di euro. Il Liverpool potrebbe cedere alla tentazione di accettare la proposta, soprattutto sulla base di quelli che sono i desideri del proprio calciatore per il futuro.

Calciomercato, Firmino vicino alla Juventus ma ci sono opinioni contrastanti

Roberto Firmino ha abituato il pubblico della Premier League a rifarsi gli occhi ogniqualvolta toccava il pallone per servire uno dei suoi compagni, soprattutto i letali Mané e Salah. Dopo sette lunghe stagioni, è tempo di cambiare aria. Senza nulla togliere a quel che potrebbe essere l’apporto di un talento del genere alla Juventus, in molti lamentano grande inconsistenza nelle prestazioni e soprattutto un eccessivo grado di fragilità nel passato recente.