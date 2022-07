Ancelotti alleato della Juventus: via libera al grande colpo

Carlo Ancelotti può rivelarsi un prezioso alleato per la Juventus: svolta generazionale al Real Madrid, occasione bianconera

La Juventus può usufruire di un prezioso alleato. E’ l’ex (poco amato in realtà dalla tifoseria bianconera) Carlo Ancelotti che può rivelarsi un importante aiuto per gli obiettivi di mercato di Allegri.

Che il tecnico toscano aspetti nuovi rinforzi non è un segreto, così come non lo è il fatto che tra gli obiettivi dell’allenatore della Juventus ci sia un uomo d’ordine a centrocampo. Un regista capace di dettare i tempi della manovra. Il nome in cima alle preferenze, anche perché il più fattibile, è Paredes, in uscita dal Paris Saint-Germain. L’argentino però non rappresenta l’unico profilo valutato dai bianconeri, come è ovvio che sia. Cherubini scandaglia il mercato alla ricerca della migliore opportunità e potrebbe avere un prezioso alleato in Carlo Ancelotti.

Calciomercato Juventus, da Ancelotti un assist importante

Già perché il tecnico del Real Madrid è pronto ad un cambio generazionale nel centrocampo della formazione campione d’Europa. La dimostrazione è arrivata anche nel Clasico amichevole disputato nei giorni scorsi. Contro il Barcellona in campo dal primo minuto sono andati Valverde, Tchouameni e Camavinga con i più esperti Modric, Kroos e Casemiro in panchina.

Proprio il brasiliano è quello che potrebbe pagare un prezzo maggiore al cambio generazionale del Real Madrid ed è per questo che una sua cessione è da prendere in considerazione. Casemiro potrebbe quindi diventare un’occasione per la Juventus visto l’accostamento del centrocampista ai bianconeri. Una situazione da monitorare e che, magari negli ultimi giorni di mercato, potrebbe diventare la più classica delle occasioni da cogliere a volo. La Juventus vuole farsi trovare pronta.