Bocciatura a sorpresa: “Non è da Juventus”

La Juventus è certamente tra le protagoniste del calciomercato estivo: arriva la bocciatura che sorprende

Poco più di due settimane e la Juventus esordirà in Serie A contro il Sassuolo. Una sfida che potrebbe vedere il forfait di Paul Pogba, ritornato da poco a Torino e già ko per problemi al ginocchio.

Adesso le attenzioni della ‘Vecchia Signora’ sono tutte rivolte al calciomercato che negli ultimi mesi ha regalato non poche soddisfazioni. A riguardo, ai microfoni di ‘Radio Radio’, è intervenuto Stefano Agresti.

Attacco senza sconti: “Ormai lo conosciamo…”

Il giornalista ritorna a parlare di Juventus. In particolar modo l’oggetto del discorso è la difesa bianconera che durante il calciomercato estivo ha registrato molti significativi cambiamenti. Dall’addio di Chiellini e de Ligt all’arrivo di Bremer alla corte di Allegri, c’è un profilo in particolare che è finito nel mirino di Agresti: Daniele Rugani. “Rugani lo conosciamo ormai: non giocava titolare al Cagliari, un suo intervento è costata l’eliminazione col Villarreal in Champions League”.

L’attacco però continua: la nota firma rincara la dose. “È acclarato che non sia da Juve, anche se fa il quarto non ha l’affidabilità che dovrebbe avere un giocatore della Juventus. Quindi, o prendono un altro, o confidano nella salute di Bonucci”.

Un pensiero, per concludere, sul neo arrivato Bremer, sostituto designato di de Ligt: “È una sicurezza, dipende tutto da Bonucci. Alle sue spalle ci sono Gatti e Rugani”.