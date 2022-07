Allegri lo vuole, il big è tentato: 40 milioni sul piatto

Dalla Spagna arriva l’indiscrezione sull’assalto della Juventus per il forte centrocampista brasiliano: il giocatore ci pensa…

Dapprima silente sul mercato – mentre per esempio l’Inter metteva a segno colpi su colpi nelle prime battute della campagna trasferimenti – la Juve si è poi rifatta con gli interessi annunciando, a stretto giro di posta, tre colpi da novanta. Gli acquisti della dirigenza bianconera però, potrebbero non esser finiti qui.

Già bruciata due volte sul tempo dal tempismo e dalla disponibiità economica del Real Madrid – che ha chiuso da tempo gli acquisti di Rudiger e Tchouameni, già nel mirino della Juve – la Vecchia Signora potrebbe pescare proprio a casa delle Merengues il quarto colpo top della sua estate di calciomercato. Il giocatore, in scadenza di contratto nel 2025, non è poù così centrale nelle idee tattiche di Carlo Ancelotti. Da qui a sostenere che Florentino Perez voglia metterlo in vendita, forse ce ne passa, ma una cosa è certa: le parti starebbero riflettendo sulla permanenza del verdeoro nel club iberico. E questo a causa di un’offerta proveniente proprio dalla scatenata dirigenza bianconera.

Casemiro, la Juve mette sul piatto 40 milioni

Arrivaro ormai alle porte dell’ottavo anno consecutivo in maglia Real Madrid, Casemiro potrebbe essere arrivato alla fine della sua avventura spagnola. La proposta della Juventus, riportata dal portale catalano ‘Elnacional.cat‘, potrebbe far vacillare la società iberica. Ma anche lo stesso entourage del calciatore. L’idea di giocare assieme a campioni di riconosicuta fama internazionale come Angel Di Maria e Paul Pogba potrebbe fungere da calamita nella volontà del giocatore brasiliano.

Non è un mistero, del resto, che l’intoccabilità dell’eterno Luka Modric, unita al buon impatto di Camavinga nella passata stagione, ma sopratuttto all’arrivo del fenomeno francese Tchouameni, potrebbe relegare facilmente in panchina Casemiro per gran parte degli incontri stagionali. Il calciatore sarebbe tentato di prendere in considerazione l’offerta italiana. Avendo anche saputo che i 40 milioni messi sul piatto da Cherubini e soci sarebbero sufficienti per Florentino Perez.