Nome nuovo per la difesa della Roma: sorpasso sull’Inter

La Roma sonda il terreno per un nuovo difensore e sprinta sull’Inter, concorrente numero uno

La nuova Roma di José Mourinho sta prendendo forma. Dopo gli arrivi di Celik, Matic e soprattutto di Paulo Dybala, l’ambiente giallorosso si è acceso di entusiasmo. Il mercato, però, potrebbe riservare ancora tante sorprese in casa Roma.

Tra le questioni in primo piano c’è il futuro di Nicolò Zaniolo che continua ad essere nei piani della Juventus. La Roma, però, vuole ancora investire sul mercato in entrata e il nome caldo per la difesa è Dan-Axel Zagadou, difensore francese classe ’99, svincolato dopo l’ultima stagione al Borussia Dortmund. Dopo 5 anni con il club tedesco, non ha trovato l’accordo per il rinnovo di contratto e adesso potrà accasarsi a parametro zero in una nuova squadra.

La Roma sorpassa l’Inter per Zagadou

Zagadou ha attirato l’attenzione anche dell’Inter che dopo aver rinunciato a Bremer è a caccia di un nuovo difensore che anche numericamente possa coprire la partenza di Ranocchia. La priorità dei nerazzurri adesso è quella di trattenere Skriniar ma nel frattempo Marotta e Ausilio stanno sondando il terreno per Milenkovic ma anche per Zagadou. Secondo quanto riportato dal giornalista Santi Aouna, sia Inter che Roma stanno spingendo per il francese. I giallorossi, però, al momento sembrano in vantaggio. Una ghiotta occasione a parametro zero che i Friedkin non vogliono lasciarsi scappare.