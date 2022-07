“Inaffidabile”: con lui l’Inter rischia un passo indietro

Tra gli addetti ai lavori si discute del possibile futuro della difesa nerazzurra senza Milan Skriniar: il giudizio è netto

Incassata la doppia beffa per il mancato arrivo di Gleison Bremer – passato tra l’altro alla storica rivale bianconera – l’Inter tutta si interroga sulle prossime mosse di mercato. L’Ad Giuseppe Marotta non ha ancora sgombrato il campo dagli equivoci sulla possibile cessione di Milan Skriniar: al momento resta valido l’assunto che lo slovacco potrebbe partire a fronte di un’offerta congrua. Tradotto: 70 milioni. Finora il PSG è arrivato ‘solo’ a 60, ma non è detto che non arrivi un ulteriore rilancio.

Tra i tifosi regna la preoccupazione per quello che potrebbe accadere nelle prossime settimane. Del resto nel giro di pochi giorni si è passati dal possibile doppio arrivo di Dybala e del difensore brasiliano al restare a mani vuote. Col rischio annesso di dover anche rinunciare al pilastro difenisivo ex Samdporia.

Demiral erede di Skriniar: regna lo scetticismo

Da più parti si è fatto il nome di Merih Demiral come nuovo possibile innesto della difesa nerazzurra. Per la verità però, giova dire che nessuno ha ancora compreso se l’ipotetico arrivo del turco sarebbe nella veste di erede di Skriniar – quindi presupponendo la cessione dello slovacco – oppure di complemento al reparto arretrato meneghino, per colmare il vuoto lasciato dall’addio di Andrea Ranocchia. Su questa domanda, e più in generale sul valore del centrale in forza all’Atalanta, si è interrogato Stefano Agresti, intervenuto ai microfoni di Radio Radio.

“Demiral è un calciatore inaffidabile perché ha i numeri ma commette delle sciocchezze incredibili“, ha esordito il giornalista. “Se entra per sostituire Ranocchia l’Inter fa un passo avanti, se invece va via Skriniar l’Inter fa un passo indietro. Sulla conferma di Skriniar ho dei dubbi: rimane fin quando non arriva un’offerta adeguata…“, ha concluso.