Infortunio Pogba: la Juventus torna su un ex Serie A per il centrocampo

Visto l’infortunio di Paul Pogba, la Juventus di Allegri potrebbe mettere nel mirino Seko Fofana, centrocampista del Lens: le ultimissime notizie di calciomercato

La Juventus di Massimiliano Allegri è al lavoro negli Stati Uniti in vista della nuova stagione. I bianconeri, che nella finestra di calciomercato hanno già portato alla Continassa giocatori del calibro di Paul Pogba, Angel Di Maria e Gleison Bremer.

Proprio il primo, nell’ultima amichevole, ha accusato un problema al ginocchio. All’inizio si pensava che fosse qualcosa di non troppo problematico, invece è stata evidenziata una lesione del menisco laterale che potrebbe costringere Paul Pogba a restare fuori dal campo per circa due mesi. Non proprio pochissimo per quella che sarà una stagione decisamente piena di impegni, soprattutto nella sua prima fase, durante l’avvicinamento al mondiale autunnale in Qatar. La Vecchia Signora dovrà infatti disputare ben 21 partite ufficiali, 15 del campionato italiano di Serie A e 6 del gironcino di Champions League, con le ultime due settimane di agosto già dense di punti fondamentali per il campionato.

La Juventus quindi, in queste prossime settimane di calciomercato, potrebbe fare un tentativo per un altro centrocampista che possa dare profondità alla rosa e, magari, non far sentire troppo l’assenza, durante la primissima parte della stagione, di Paul Pogba, centrocampista francese. In quest’ottica, va posta molta attenzione sul nome di Seko Fofana, mezz’ala del Lens, squadra che nella giornata di sabato ha battuto l’Inter di Simone Inzaghi in amichevole.

Calciomercato Juventus, Fofana nel mirino: i dettagli

Seko Fofana ha una valutazione in sede di calciomercato di circa 20-25 milioni di euro. L’ex giocatore dell’Udinese è dotato di una grande fisicità che, abbinata ad un progressione invidiabile, ne fa un elemento potenzialmente molto importante per lo stile di gioco di Massimiliano Allegri. Inoltre, la Juventus ha bisogno di ulteriori rinforzi in quel reparto e l’infortunio di Pogba potrebbe soltanto accelerare i tempi su delle operazioni già programmate.