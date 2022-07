Gosens non convince, mossa Inter: clamoroso ritorno

L’addio di Ivan Perisic non può essere colmato dal solo tedesco, che non dà le garanzie richieste. spunta una pista per il ritorno dell’ex

Acquistato, sebbene ancora infortunato, proprio per sopperire alla possibile futura partenza di Ivan Perisic – poi concretizzatasi al termine della stagione con l’approdo agli Spurs – Robin Gosens non ha ancora pienamente convinto l’ambiente nerazzurro. Nello scorso campionato l’ex Atalanta avrebbe dovuto essere inserito con regolarità tra i titolari già nelle ultime giornate, ma la straordinaria forma del croato lo hanno relegato in panchina praticamente in ogni occasione.

Ora, all’alba della nuova stagione, l’Inter si interroga sul reale apporto che potrà dare il tedesco. L”annata sarà lunga e difficile, i nerazzurri non possono fallire gli obiettivi desginati. Ecco che allora, nonostante sia ancora aperta la casella del difensore centrale tra il possibile addio di Skriniar e l’ingaggio di Nikola Milenkovic, una mano può arrivare dal mercato.

L’Inter pesca in Premier il vice Gosens

Già visto in Italia con la maglia dell’Inter nella stagione 2015-16, il profilo del brasiliano Alex Telles, in forza al Manchester United, potrebbe fare al caso dei nerazzurri. Il tecnico dei Red Devils ten Hag non stravede per il laterale, già inserito nella lista dei possibili partenti. Il costo relativamente basso dell’operazione – circa 12 milioni – ingolosisce l’Ad Marotta. Che non vuole lasciare nulla al caso.

In realtà la società nerazzurra punterebbe intanto ad un prestito. Con eventuale diritto/ obbligo di riscatto fissato alla cifra di cui sopra. Sul giocatore c’è il gradimento del tecnico Simone Inzaghi, ben consapevole che trovare di meglio, in un ruolo in cui anche la stessa Juve fatica a reperire giocatori utili, è molto difficile. Telles, sebbene siano passati diversi anni, ha già conosciuto il calcio italiano, ma ora tornerebbe con un bagaglio d’esperienza nettamente differente.