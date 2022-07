Doppio esubero per il Milan: Pioli e Maldini pescano dal PSG e beffano Mourinho

Il Milan di Pioli e Maldini potrebbe andare sui profili di Pablo Sarabia e Georginio Wijnaldum, esuberi del PSG di Galtier: le ultimissime notizie di calciomercato

Il Milan, campione d’Italia in carica, sta vivendo una preseason ricca di dubbi e perplessità. Il tutto è iniziato proprio dopo la vittoria dello scudetto.

Qualche giorno di festeggiamento e già, dopo poche ore dall’inaspettato trionfo, l’accelerata sulle trattative per il cambio di proprietà con il passaggio nelle mani di Gerry Cardinale e della sua Red Bird. Il cambio di vertici e di indirizzo del Milan ha portato anche ad uno stallo sulle possibilità di spesa e i margini di manovra del club rossonero che ha visto sfumare diversi obiettivi e che, anche in questa finestra di calciomercato, dovrà fare di necessità virtù cercando di strappare giocatori a cifre non troppo alte e magari con una grande voglia di rilancio soprattutto in campo internazionale.

Una descrizione che potrebbe calzare precisa al profilo di Pablo Sarabia, ala destra del PSG. Lo spagnolo, in scadenza 2024 con il club transalpino, sta cercando riscatto e un ruolo da titolare che possa valorizzarlo. Il progetto tecnico del Milan, magari con una proposta di prestito con diritto di riscatto, potrebbe essere l’ideale per Sarabia, ma il PSG sarebbe intenzionato a liberarsi anche di un altro cartellino pesante in queste settimane: stiamo parlando di Georginio Wijnaldum.

Calciomercato Milan, doppio colpo dal PSG? Ecco la situazione

Il PSG vuole liberarsi anche del cartellino di Wijnaldum. La società parigina vorrebbe la cessione a titolo definitivo del giocatore olandese, a differenza di uno dei club interessati all’ex Liverpool, la Roma di Josè Mourinho che starebbe spingendo per un’operazione in prestito per averlo in giallorosso. Nel caso in cui il Milan dovesse accettare l’arrivo definitivo di Wijnaldum si aprirebbero delle porte per il prestito di Sarabia, un doppio colpo di “esuberi” dal PSG di Campos.