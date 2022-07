Ancelotti fa gioire la Juve: super colpo da Madrid

La Juventus prepara il grande colpo per la prossima stagione: Carlo Ancelotti può servire un assist ai bianconeri

Pogba, Di Maria e Bremer non saranno gli ultimi colpi che la ‘Vecchia Signora’ ha in canna, per rinforzare la rosa di Massimiliano Allegri. Il rilancio della Juventus, tanto in Serie A quanto in Champions League, passa dunque dalle possibili occasioni che il mercato può ancora riservare.

Secondo quanto riportato da ‘ElNacional.cat’, il calciomercato del Real Madrid può riservare ancora diverse sorprese. Non solo gli innesti arrivati per la gioia di Ancelotti, Rudiger e Tchouameni su tutti ma anche le possibili, più che probabili, uscite.

La Juve ci prova: occasione ‘galactica’

Nel ‘Clasico’ di domenica Carlo Ancelotti ha dato un’indicazione importante su quella che sarà con ogni probabilità un importante addio nelle prossime settimane. Aver schierato Rudiger nel ruolo di terzino sinistro apre inesorabilmente le porte all’addio di Ferland Mendy, corteggiato da diversi top club e che saluterà il Real Madrid nelle prossime settimane. Il giocatore vuole quindi andare via, piace tanto al PSG così come al Chelsea. Il club francese, però, non è ben visto dai ‘Blancos’ che preferirebbero cederlo altrove.

Ed ecco quindi che la possibilità che la Juventus (che già ha già pensato nei mesi scorsi) possa riuscire a regalare il terzino ad Allegri è concreta. Magari in prestito, con diritto di riscatto. A patto che nessun top club inglese provi concretamente inserirsi nella corsa al francese, mettendo sul piatto un’importante proposta cash.

35 le presenze di Mendy con la maglia delle ‘Merengues’, tra campionato e coppe, con 2 reti e 5 assist vincenti.