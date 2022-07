Occasione dal PSG: duello tra Roma e Milan

Dal PSG potrebbe arrivare un’ottima occasione di mercato. Centrocampista offerto alla Roma: duello col Milan

Il calciomercato estivo è imprevedibile e le occasioni possono arrivare in ogni momento. Per la Roma di Mourinho, che dopo aver vinto la Conference League vuole alzare l’asticella sia in campionato che in Europa, l’occasione potrebbe essere arrivata dal PSG.

Il tecnico portoghese in questa sessione di calciomercato sta cercando rinforzi a centrocampo e il club parigino potrebbe servire la soluzione. Offerto ai giallorossi un giocatore in uscita, ma Tiago Pinto e la Roma dovranno sfidare la concorrenza del Milan.

Calciomercato Roma, offerto Wijnaldum dal PSG: c’è anche il Milan

Il centrocampo della Roma ha bisogno di nuovi innesti e José Mourinho non lo ha mai nascosto, così l’occasione per i giallorossi potrebbe arrivare dalla Francia. Secondo quanto riportato da ‘Fichaje.net’, il PSG avrebbe offerto alla Roma il cartellino di Georginio Wijnaldum, centrocampista che dopo un anno a Parigi non ha avuto molto spazio e sarebbe nella lista dei cedibili del club francese.

L’olandese però sarebbe stato offerto anche al Milan, che in questi giorni potrebbe veder sfumare l’obiettivo Renato Sanches, vicino proprio al PSG. Dunque si potrebbe accendere il duello tra Milan e Roma per Wijnaldum, in uscita dal PSG.