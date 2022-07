Assalto all’Italia del PSG: Scamacca e Skriniar priorità, manca l’accordo

Il PSG ha deciso di mettere il mirino in Serie A per trovare rinforzi: Scamacca e Skriniar le priorità, ma non c’è l’accordo

Da tempo ormai il PSG è diventata una della maggiori potenze europee a livello economico, così nel calciomercato riesce sempre ad assicurarsi i migliori giocatori, come dimostrato lo scorso anno con Messi, Donnarumma e non solo. Quest’anno però il mirino del club parigino sembrerebbe essere indirizzato in Serie A.

Il primo obiettivo è Milan Skriniar, difensore dell’Inter che sarebbe la priorità per la difesa del PSG. Mentre in attacco l’obiettivo principale sembrerebbe essere Gianluca Scamacca, bomber esploso quest’anno in Serie A. Per il doppio colpo dall’Italia però manca ancora qualcosa.

Calciomercato, Scamacca e Skriniar le priorità del PSG: ma l’accordo ancora non c’è

Il PSG non si accontenta dei tanti top player in rosa, ma vorrebbe nuovi innesti per provare a migliorare una rosa che lo scorso anno ha deluso. Così il mirino si sarebbe spostato in Serie A, dove sono due gli obiettivi principali del club francese.

Milan Skriniar per la difesa e Gianluca Scamacca per l’attacco, così il PSG vorrebbe privare Inter e Sassuolo, ma anche la Serie A, di due top player importanti. Secondo quanto riportato da ‘Le Parisien’, i due sarebbero le priorità del calciomercato parigino, però fino ad ora ancora non sarebbe arrivato l’accordo che accontenta Inter e Sassuolo. Dunque vedremo se il PSG alzerà la posta per provare a strappare all’Italia i due big.