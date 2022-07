Wijnaldum al Milan: come e perché può andare in porto l’affare

I rossoneri potrebbero aver bisogno della qualità del centrocampista olandese, ma col PSG la strada percorribile è una soltanto

Con l’addio del ‘Presidente’ Frank Kessié, il Milan soffre di un sostanziale buco a centrocampo difficilmente riparabile a meno di un vero grande colpo di mercato. Il nome principale resta quello di Renato Sanches di proprietà del Lille che piace da tempo immemore, ma il calciatore potrebbe avere altre preferenze sulla destinazione finale.

Così nel caso in cui la trattativa non dovesse andare in porto, ai rossoneri toccherebbe accontentarsi di qualche profilo simile. Ma sondare un’alternativa che compensi qualità e quantità nel reparto più delicato fra tutti non è roba da poco. Il PSG ha reso nota la lista di nomi in esubero in questa sessione di mercato, quantomai necessaria per fare spazio in una rosa estremamente folta. Tra questi compare Georginio Wijnaldum, prelevato neppure un paio di anni fa dal Liverpool con cui ha certamente avuto maggiore affinità. Per il Milan, tuttavia, ci sarebbe soltanto una possibilità di farlo suo e questa possibilità non passa affatto dall’acquisto a titolo definitivo.

Calciomercato, Wijnaldum affare in prestito last minute

Consapevole della necessità di liberarsi del suo cartellino, il Milan potrebbe pressare il PSG su un prestito gratuito a basse pretese verso gli sgoccioli della sessione estiva di calciomercato. La dirigenza rossonera ha già sforato il monte ingaggi, pertanto farebbe comodo spartirsi i suoi 9 milioni di stipendio così da far pesare la fetta più grossa, almeno il 70%, sulle spalle del club parigino.