CMWEB | Stallo Pinamonti: Monza arretra, Atalanta e Sassuolo devono vendere

Il bomber dell’Inter, Andrea Pinamonti, attende di scoprire il proprio futuro: passo indietro Monza. Atalanta e Sassuolo devono cedere

E’ ancora stallo sul mercato per Andrea Pinamonti, l‘attaccante ventitreenne rientrato all’Inter dopo la stagione ad Empoli. Uno stallo che si può definire dinamico, nel senso che attorno al giocatore si muove molta attenzione da parte di due, tre club di serie A. Quello che va registrato è che da qualche settimana la situazione sembra un po’ cristallizzata e non sfocia in un nessuna delle soluzioni possibili.

Si era mosso per primo il Monza sulla strada di un accordo con l’Inter che era stato abbozzato e cene negli ultimi giorni è stato anche perfezionato: la società nerazzurra ha dato disponibilità anche a ridurre la richiesta per favorire la trattativa, ma lì il nodo che va sciolto e non si scioglie riguarda il giocatore, che resta perplesso rispetto alla sua idea originaria di provare a salire di livello dopo la buona esperienza fatta in Toscana.

Vero, verissimo che la squadra lombarda neopromossa è attivissima sul mercato e sta allestendo una squadra con l’ambizione, certificata dall’ad Galliani, di piazzarsi nella parte sinistra della classifica. Ma, pronti via, non era una neopromossa l’ambizione di Andrea Pinamonti e questo è ancora oggi uno scoglio mentale che il giocatore evidentemente non riesce a superare. Tanto che il Monza ha anche deciso di guardare con più decisione ad un altro Andrea, quattro anni più grande, Petagna, per il quale con il Napoli si era arrivati vicinissimi all’intesa.

Calciomercato Inter, Pinamonti in uscita: Atalanta e Sassuolo attendono le cessioni

Lungo il cammino di questa estate di mercato hanno poi guardato due club che evidentemente rispondono all’idea dell’attaccante: l’Atalanta e il Sassuolo. Entrambe, però, con un’impellenza che diventa vincolante rispetto al piano Pinamonti in ingresso, ovvero fare delle uscite per creare lo spazio alla punta dell’Inter. E finora né i bergamaschi sono riusciti a cedere uno tra Zapata o Muriel, né gli emiliani hanno potuto fare lo stesso per Scamacca o Raspadori.

Questa la situazione che non permette all’Inter di sbloccare ancora la cessione di Pinamonti, una delle tante che i nerazzurri sono chiamati a fare in attacco visto che tra Dzeko, Sanchez e Correa, chi più chi meno ufficialmente sul mercato, qualcosa lì Inzaghi avrebbe bisogno di sfoltire, soprattutto per provare a creare lo spazio a Dybala, sui cui ora sta spingendo più forte la Roma.

La prossima settimana, con le prima amichevoli alle spalle e il mercato che entrerà nel vivo infilandosi ben dentro gli ultimi 20-25 giorni prona dell’avvio ufficiale della stagione, la vicenda Pinamonti dovrà necessariamente trovare uno sbocco. E tutto fa pensare che sarà così.

GIORGIO ALESSE