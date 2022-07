Juve, colpo in difesa: firma e scambio col bomber

Il calciomercato della Juventus entra nel vivo: prima la firma poi lo scambio, ecco il nuovo attaccante alla corte di Allegri

La nuova stagione della Juventus vedrà cambiamenti importanti allo scacchiere tattico di Allegri. Dai numerosi addii ad altrettanti nuovi innesti, Pogba e Di Maria su tutti, arrivati per potenziare l’undici bianconero e rilanciare la ‘Vecchia Signora’ tanto in Italia quanto in Champions League. Ed in tal senso, sembrebbe volare verso l’ufficialità un altro talento, stavolta già protagonista in Serie A.

Secondo quanto riferisce ‘Il Corriere dello Sport’ questa mattina, la Juventus è vicina ad un altro colpo nell’attuale sessione di calciomercato. Si tratta di Andrea Cambiaso, terzino in uscita dal Genoa che proprio in questi minuti sta effettuando le visite con il club bianconero.

Scambio con Cambiaso: bomber in Serie A

Il 22enne genovese, 27 presenze nell’ultima stagione con 1 rete e 4 assist vincenti, è destinato però a partire in prestito dopo la firma del contratto con la ‘Vecchia Signora’. La Juventus avrebbe infatti in mente di provare a chiudere il passaggio del talentuoso terzino al Bologna, a titolo temporaneo. E non è escluso che la società di Andrea Agnelli tenti l’inserimento di uno dei profili che ormai da tempo affolla i pensieri del ds Cherubini per l’attacco.

Quel Marko Arnautovic che ha fatto benissimo nel suo ultimo anno a Bologna e rimane uno tra i nomi caldi per ricoprire il ruolo di vice Vlahovic il prossimo anno. Situazione dunque in divenire, cone le prossime ore che promettono di essere bollenti.

Arnautovic in bianconero è una possibilità che può diventare sempre più concreta.