La Juve ne toglie due all’Inter: doppio scippo grazie a de Ligt

La Juventus starebbe pensando ad acquistare ben due calciatori di proprietà dell’Inter questa estate, nel caso Matthijs de Ligt andasse via

Ora è Matthijs de Ligt il fulcro del calciomercato della Juventus. La ‘Vecchia Signora’ si è già mossa tanto sul fronte entrate, andando a prendere giocatori del calibro di Paul Pogba e Angel Di Maria. Serve chiaramente monetizzare, per questo motivo la cessione del centrale olandese diventa di fondamentale importanza.

L’ex capitano dell’Ajax, dal canto suo, desidera intraprendere una nuova avventura, con un club che magari presenta uno stile di gioco più adatto alle sue caratteristiche. La volontà – ormai chiara – del classe ’99, in tal senso, è quella di sbarcare in Bundesliga firmando per il Bayern Monaco, col Chelsea che ha virato definitivamente su Koulibaly. Hasan ‘Brazzo’ Salihamidzic è atterrato a Torino nelle scorse ore, facendo partire ufficialmente la trattativa con la dirigenza bianconera. C’è stata una prima offerta da 60 milioni più 10 circa di bonus, rifiutata dai torinesi. Di conseguenza, sarà necessario continuare a trattare, ma la sensazione è che a breve si possa arrivare a dama. Tant’è che la Juve pensa anche alle mosse da compiere dopo la partenza di de Ligt. Oltre al difensore centrale, si valutano pure gli acquisti di ben due pedine di proprietà dell’Inter.

Calciomercato Juventus, doppio scippo all’Inter col ‘tesoretto de Ligt’

Stiamo parlando di Edin Dzeko e Denzel Dumfries. Il ‘Cigno di Sarajevo’ approderebbe alla corte di Massimiliano Allegri per una cifra irrisoria e ricoprirebbe il ruolo di vice Vlahovic. Il secondo, invece, presenta una valutazione intorno ai 40 milioni di euro. I bianconeri tenterebbero l’affondo, dato che Cuadrado potrebbe abbandonare la nave a gennaio (contratto in scadenza giugno 2023). La vendita di de Ligt, se avverrà, porterà nelle casse della società targata Agnelli almeno 80-90 milioni di euro. Tesoretto che, appunto, la Juventus potrebbe sfruttare anche per Dzeko e Dumfries.