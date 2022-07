Scambio alla pari: il Barcellona fa un tentativo con la Juve

Difensore per attaccante: il Barcellona di Laporta e le prove di scambio alla pari con la Juventus. Ecco tutti i dettagli

In questo momento la Juventus è focalizzata sulla trattativa col Bayern per la cessione di de Ligt e su quella con la Roma per l’acquisto di Zaniolo. Ma il calciomercato dei bianconeri vive anche di tentativi per questo o quell’altro calciatore, sia sul fronte entrate che sul fronte uscite. A tal proposito occhio al possibile blitz del Barcellona di Laporta, al lavoro per consegnare a Xavi una super squadra. Ora l’obiettivo primario è Lewandowski.

Per rinforzare la difesa sul piano della duttilità ma anche sotto il profilo dell’esperienza, i blaugrana potrebbero tornare a farsi avanti per un calciatore da tempo nel mirino: parliamo di Danilo Luiz da Silva, noto semplicemente come Danilo. Il numero 6 della Juventus è molto apprezzato in Catalogna e dallo stesso Xavi poiché capace di agire sia da laterale destro che da centrale di difesa. Inoltre l’ex Real e Manchester City ha grande personalità.

In sostanza Danilo, legato alla Juve fino al 2024, viene ritenuto uno da Barça. Laporta e i suoi potrebbero mettere sul piatto uno scambio con Memphis Depay, ai margini del progetto tecnico.

Calciomercato Juventus, perché lo scambio Danilo-Depay non si fa

Il 28enne ha un altro anno di contratto da 5 milioni netti, anche per questo Laporta sta provando in tutti i modi a liberarsene in questa finestra estiva. Si tratta di un profilo gradito alla Juve, però al tempo stesso Danilo è considerato un pilastro da Allegri e dunque incedibile a meno naturalmente di una proposta cash irrinunciabile. Lo scambio, quindi, verrebbe rifiutato.