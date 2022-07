Mossa e contromossa: l’Inter ‘sgambetta’ la Juve

I difensori muovono il mercato in questa fase. Lo sanno bene Juventus ed Inter impegnate sia in uscita con de Ligt e Skriniar, che in entrata con i possibili sostituti. Mossa e contromossa

Il mercato dei difensori sta infiammando questa fase di campagna trasferimenti, con due club italiani sotto i riflettori. Gli occhi sono infatti puntati soprattutto su Juventus ed Inter, che tra entrate ed in particolare uscite sono destinate a smuovere in modo importante le acque. Nello specifico i bianconeri trattano col Bayern Monaco per l’addio di Matthijs de Ligt, voglioso di finire a Monaco di Baviera per sposare il calcio del club teutonico.

Necessità economiche spingono invece l’Inter verso la possibile cessione di Milan Skriniar al Paris Saint Germain, che da tempo sta provando ad affondare il colpo per portare lo slovacco all’ombra della Torre Eiffel. Le tempistiche di queste operazioni potrebbero peraltro fare la differenza in merito ai papabili sostituti finiti nel mirino di entrambe.

Calciomercato, difensori per Juventus e Inter: da Bremer a Gabriel

Il preferito dell’Inter per la difesa è Gleison Bremer, con cui c’è anche un accordo col calciatore, ma la Juventus inizia a far paura. I bianconeri infatti, come erede di de Ligt starebbero pensando anche al brasiliano del Torino che così facendo non dovrebbe neanche cambiare città. Nel caso in cui l’olandese andasse a Monaco la Juventus potrebbe quindi anche affondare il colpo col Toro battendo sul tempo l’Inter che lo segue da svariati mesi con enorme interesse.

Non è da escludere a quel punto la possibile contromossa dei nerazzurri, che al netto di tutto con Skriniar papabile partente avrebbero bisogno di un altro difensore di rilievo. Potrebbe prendere piede anche l’idea Gabriel, centrale possente dell’Arsenal che è stato lungamente osservato ed associato alla stessa Juventus. I costi sono dai 30 milioni di euro a salire, ma per caratteristiche potrebbe anche andarsi a sposare bene nella squadra di Inzaghi.