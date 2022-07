Caccia all’erede di Kessie: Maldini pesca in Francia

In casa rossonera è sempre aperta la caccia al sostituto di Franck Kessié, accasatosi al Barcellona: spunta la pista francese

Pur essendo chiaro ormai da mesi che Franck Kessié non avrebbe rinnovato il suo contratto col club rossonero, il Milan non ha ancora trovato sul mercato l’occasione giusta per inserire il tassello al posto dell’ivoriano. Impegnato in una campagna acquisti ‘di rincorsa’ – dopo i ritardi dovuti al cambio di proprietà – Paolo Maldini si guarda intorno alla caccia del profilo desiderato.

Nelle ultime ore si sarebbe aperta una pista che porta niente di meno che al PSG, la squadra forse con più esuberi tecnici di tutta Europa. Il neo tecnico Galtier ha già fatto la lista dei partenti: una schiera di ‘indesiderati’ che ora possono tranquillamente cercarsi un’altra sistemazione. Certo, il club transalpino non svenderà in senso stretto nessuno, ma la strada per alcune cessioni è stata già tracciata.

Milan, il post Kessie si chiama Gueye: affare low cost

Come riportato dal portale spagnolo Fichajes.net, Idrissa Gana Gueye non rientrerebbe nei piani del nuovo allenatore. Con una valutazione di mercato pari a 12 milioni – ma il PSG lo libererebbe anche a 10 – il 32enne senegalese è una sorta di piccolo N’Golo Kanté. Un profilo certamente molto utile a Stefano Pioli, che cerca un frangiflutti in grado di correre per supportare la fantasia dei tanti trequartisti che scenderanno in campo.

L’affare non è certo impossibile. I transalpini vogliono liberarsi di un giocatore ritenuto ormai non indispensabile, il Milan cerca proprio un calciatore con quelle caratteristiche. Nelle prossime settimane Maldini e Massara potrebbero portare l’affondo decisivo.