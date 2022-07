La decisione di Pioli spiazza tutti: il Milan già lo sa

Lavoro intenso del Milan in ambito di calciomercato per accontentare mister Stefano Pioli: il tecnico rossonero ha preso una decisione

Il calciomercato del Milan può finalmente dirsi sbloccato. Chiusa la spinosa questione relativa ai rinnovi di contratto, Maldini e Massara cercheranno ora di accelerare il più possibile, al fine di recuperare il terreno perso. Per adesso è sfumato definitivamente soltanto Botman, volato al Newcastle in Premier League. Difatti, ci sono diversi affari ancora in ballo in vista della prossima stagione.

La dirigenza meneghina, dal canto suo, riflette sulla rosa a 360 gradi e studia manovre per potenziare anche il reparto offensivo. A questo proposito, uno dei nomi accostati con maggior insistenza ai rossoneri nelle scorse settimane è quello di Marco Asensio. L’attaccante spagnolo rappresenta una ghiotta opportunità, poiché il suo contratto col Real Madrid è in scadenza giugno 2023 e il rinnovo appare alquanto complicato.

Calciomercato Milan, niente Asensio: Pioli preferisce Berardi

La pista in questione, però, non è affatto in discesa, anzi. Il calciatore vorrebbe 7-8 milioni di euro netti all’anno (attualmente ne percepisce 5,24). Cifre elevate, che il Milan non è disposto a prendere in considerazione. Oltre a ciò, poi, bisognerebbe versare nelle casse dei ‘Blancos’ 25-30 milioni di cartellino. Non è tutto: stando a quanto riferisce ‘Sport.es’, il tecnico Stefano Pioli preferirebbe acquistare Domenico Berardi dal Sassuolo, valutato sui 35-40 milioni. Sappiamo, inoltre, che il Milan sta aumentando il pressing su Hakim Ziyech del Chelsea, vecchio pallino di Massara. L’arrivo di un altro esterno escluderebbe quello di Asensio, il cui approdo a Milano sembra sempre più complicato.