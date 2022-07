Barcellona, è UFFICIALE: arriva Franck Kessie

Attraverso un post sui social blaugrana, il Barcellona ha dato il benvenuto al nuovo colpo svincolatosi dal Milan

Non è stata una stagione semplice per Franck Kessie che, dopo aver deciso di non rinnovare con il Milan, è stato al centro di non poche critiche da parte dei tifosi del ‘Diavolo’. Un divorzio addolcito dalla rete scudetto, all’ultima giornata, contro il Sassuolo. Come si sa ormai da mesi, Kessie era destinato a vestire la maglia del Barcellona.

Un trasferimento stoppato nelle ultime settimane ma che, adesso, è stato ufficializzato proprio dai media del club di Laporta.

Kessie al Barcellona: dettagli e clausola monstre

L’ormai ex calciatore del Milan ha firmato un contratto di quattro anni, con la scadenza fissata quindi al 30 giugno 2026. Una clausola rescissoria clamorosa, poi, quella scelta dai catalani per blindarlo quanto più possibile a Barcellona. Kessie, infatti, avrà una clausola da 500 milioni di euro.