La Juve supera Mourinho: colpo da record

Il calciomercato estivo è pronto ad infiammarsi: la Juventus insidia la Roma, dietro l’angolo il sorpasso per il gioiello

Poco più di un mese all’esordio nella nuova Serie A 2022/23 ed il calciomercato estivo rischia di modificare pesantemente le rose delle big del nostro calcio. Dall’Inter che ha recentemente accolto Asllani, Mkhitaryan e soprattutto Lukaku, alla Juventus che aspetta di annunciare Pogba e Di Maria. E la Roma?

Il club giallorosso, dopo la storica vittoria in Conference League, ha ben chiare le idee per puntellare la rosa di Josè Mourinho. Oltre alle uscite di chi non rientra più nei piani della società della famiglia Friedkin, lo ‘Special One’ si aspetta almeno un grande colpo in attacco.

Allegri gongola: così può soffiarlo alla Roma

In tal senso, però, la Juventus può guastare la festa alla Roma: un nome su tutti rischia di finire nella Torino bianconera. La Roma sta puntando ormai da diverse settimane Goncalo Guedes. L’ala offensiva, di proprietà del Valencia, sembra destinata a lasciare la squadra allenata da Rino Gattuso nelle prossime settimane. Ed i giallorossi non intendono farsi trovare impreparati, provando ad accontentare Mourinho grazie anche all’aiuto di Jorge Mendes (agente di Guedes così come del tecnico portoghese). Non sarà tuttavia semplice, per due motivi.

Il primo è che il Valencia ha già deciso che la cessione dovrà segnare uno dei record del club: si parte da almeno 40 milioni per il cartellino per il classe ’96. Il secondo, come riportato da ‘ElDesMarque’ è che nelle ultime ore si sarebbero aggiunti due club alla corsa per il cartellino del 25enne di Benavente. Il Barcellona in Liga e soprattutto la Juventus in Serie A sembrano intenzionate a fare sul serio per Guedes, che nell’ultima stagione a Valencia ha collezionato 42 presenze complessive, segnando ben 13 reti e firmando 6 assist vincenti.

La ‘Vecchia Signora’, a caccia di rinforzi di spessore in attacco dopo le partenze a zero di Dybala e Bernardeschi, può quindi provare a superare e beffare lo ‘Special One’: rischia di partire una pericolosa asta al rialzo per il cartellino di Guedes, la Juventus insidia il club capitolino.